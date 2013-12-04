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    Легенда «Никс» Патрик Юинг заразился коронавирусом

    Теги происшествия Нью-Йорк НБА Патрик Юинг коронавирус Баскетбол

    Легендарный центровой «Нью-Йорка» и нынешний главный тренер университета Джорджтаун Патрик Юинг заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

    Юинг сообщил на своей странице в твиттере о том, что сдал положительный тест на коронавирус и находится на карантине.

    «Этот вирус – серьезная проблема, и не следует относиться к нему легкомысленно. Я хочу призвать всех оставаться в безопасности и беречь себя и своих близких.

    Сейчас как никогда хочу поблагодарить работников здравоохранения и всех, кто находится на передовой. Со мной все будет в порядке, и мы все справимся с этой проблемой», – говорится в заявлении 57-летнего Юинга.

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