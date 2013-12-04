Эминем: «Однажды сказал Джордану: «Когда приедешь, чтобы я забил через тебя сверху?»

Известный рэпер Эминем рассказал забавную историю о своем телефонном разговоре с легендой Майклом Джорданом по поводу выпуска совместной модели кроссовок.

«Мы общались, все было здорово, пока в конце разговора я не ляпнул: «Дружище, когда приедешь в Детройт, чтобы я мог забить через тебя сверху?»

После этого наступила тишина. Помню, как положил телефон с мыслями: «Боже мой, по-моему, я все испортил».

Для меня это была шутка, очевидно. Смешно думать, что я могу забить сверху через Джордана. Но помню, как в тот момент я подумал: «По-моему, он не понял, что я шучу». Судя по документальному фильму, он очень любит соперничать», – рассказал Эминем в эфире SiriusXM.

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