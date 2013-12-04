Семьи погибших вместе с Кобе Брайантом подали в суд на вертолетную компанию

Члены семей четырех жертв крушения вертолета, в котором погибли и его дочь Джианна, подали в суд на компании, которые владели и эксплуатировали этот вертолет, сообщает The Associated Press.

Они присоединились к вдове Брайанта, Ванессе, которая 24 февраля подала судебный иск против lsland Express Helicopters и Island Express Holding.

Новые иски поданы двумя детьми бывшего тренера по бейсболу Джона Альтобелли и его жены Кери, которые погибли при крушении вместе с их дочерью Алиссой. Муж и дети Кристины Маузер, которая была на борту вертолета, также подали в суд на компании.

Легенда Кобе Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении вертолета 26 января в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту находились девять человек, все они погибли.

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