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    Семьи погибших вместе с Кобе Брайантом подали в суд на вертолетную компанию

    Теги происшествия Лейкерс Кобе Брайант НБА Баскетбол

    Члены семей четырех жертв крушения вертолета, в котором погибли Кобе Брайант и его дочь Джианна, подали в суд на компании, которые владели и эксплуатировали этот вертолет, сообщает The Associated Press.

    Они присоединились к вдове Брайанта, Ванессе, которая 24 февраля подала судебный иск против lsland Express Helicopters и Island Express Holding.

    Новые иски поданы двумя детьми бывшего тренера по бейсболу Джона Альтобелли и его жены Кери, которые погибли при крушении вместе с их дочерью Алиссой. Муж и дети Кристины Маузер, которая была на борту вертолета, также подали в суд на компании.

    Легенда «Лейкерс» Кобе Брайант и его 13-летняя дочь Джианна погибли при крушении вертолета 26 января в Калабасасе, штат Калифорния. Всего на борту находились девять человек, все они погибли.

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