Римас Куртинайтис: «Мозгов перед карантином был близок к возвращению. Он бы принес нам пользу в плей-офф»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис рассказал о том, что центровой был близок к возвращению в строй после длительного восстановления в связи с травмой колена.

«Мозгов проводил полноценные тренировки на протяжении почти двух недель. На игру с «Баварией» в Евролиге я не планировал его выпускать, но в ближайшем матче лиги мы бы точно попробовали Тимофея.

Как он выглядел? Не «божил», но показывал неплохой баскетбол. После двух лет простоя каждому было бы тяжело сразу выйти на прежний уровень, но до стадии плей-офф, я думаю, он бы разыгрался и приносил нам пользу. Про Мозгова могу сказать, что после подписания контракта с «Химками» наш медицинский штаб проделал невероятную работу по его восстановлению. Он летал на лечение в Германию, Испанию, мы обращались за информацией к одному известному литовскому врачу, российским докторам. Думаю, что он прибавил на 70-80% по сравнению с сезоном-2018/19.

Так комфортно, как раньше, ему уже не будет. Колено будет побаливать в определенных ситуациях, но он должен к этому приспособиться. Верю, что Мозгов «не идет с горы» и мы еще увидим отличные матчи в его исполнении», – рассказал Куртинайтис.

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