«Олимпийский канал» покажет все матчи «Дрим Тим» на Олимпиаде-92

«Олимпийский канал» покажет все восемь матчей легендарной сборной США «Дрим Тим» на Олимпиаде 1992 года в Барселоне.

Игры Dream Team 1992 Revisited будут транслироваться каждую неделю, начиная с четверга, 16 апреля. Трансляции будут доступны по всему миру бесплатно на сайте olympicchannel.com и в приложениях для мобильных устройств, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV и Roku.

«Дрим Тим» стала первой мужской олимпийской сборной США, составленной из звезд НБА. В нее вошли такие игроки, как , Мэджик Джонсон, Лэрри Берд, Скотти Пиппен, Чарльз Баркли, Карл Мэлоун и . По мнению многих журналистов и любителей баскетбола, «Дрим Тим» является лучшей командой, когда-либо существовавшей в истории баскетбола.

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