Руди Гобер о заражении коронавирусом: «Мне угрожали смертью. Отношение людей ко мне изменилось»

Центровой «Юты» Руди Гобер заявил, что получал сообщения с угрозами смерти после того, как у него обнаружили коронавирус.

«Отношение людей ко мне изменилось. Я получал сообщения с угрозами смерти. Думаю, что нужно подождать, и это пройдет.

В конце концов, рано или поздно правда всегда всплывает. В то время в обществе было много страха из-за вируса», – передает слова француза Le Figaro.

Баскетбольные арбитры из Италии стали врачами и борются с COVID-19

Скучаете дома? Вот вам 30 матчей НБА, которые нужно посмотреть любому культурному человеку