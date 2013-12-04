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    Руди Гобер о заражении коронавирусом: «Мне угрожали смертью. Отношение людей ко мне изменилось»

    Теги НБА Юта Sports.ru Руди Гобер коронавирус Баскетбол

    Центровой «Юты» Руди Гобер заявил, что получал сообщения с угрозами смерти после того, как у него обнаружили коронавирус.

    «Отношение людей ко мне изменилось. Я получал сообщения с угрозами смерти. Думаю, что нужно подождать, и это пройдет.

    В конце концов, рано или поздно правда всегда всплывает. В то время в обществе было много страха из-за вируса», – передает слова француза Le Figaro.

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