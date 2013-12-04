Дарко Миличич: «Кевин Лав был плаксой. Он был готов расплакаться, если не набирал 20 очков и 10 подборов»

Бывший центровой НБА Дарко Миличич в интервью Happy TV вспомнил о своем выступлении за «Миннесоту» и назвал бывшего партнера по команде «плаксой».

«У меня была возможность поиграть с отличными игроками в НБА, но все они были плаксами, как, например, Кевин Лав.

Генеральный менеджер «Миннесоты» хотел, чтобы я извинился перед игроками за то, как я себя вел, но я не хотел извиняться перед этими плаксами. Поймите меня правильно, у меня нет права говорить что-либо о Кевине Лаве, учитывая, как я играл, и что он достиг гораздо большего, чем я. Но он один из тех, кто будет недоволен, если не наберет 20 очков и не сделает 10 подборов, даже если мы выиграли матч. Он был очень недоволен в раздевалке и даже близок к тому, чтобы заплакать. И на этого парня я должен рассчитывать в чемпионской команде?» – сказал Миличич.

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