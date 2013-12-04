Леброн Джеймс может потерять более 400 тысяч долларов за каждый отмененный матч, если сезон не будет возобновлен

В случае, если текущий сезон не будет возобновлен из-за пандемии коронавируса, звезда Леброн Джеймс может потерять более 400 тысяч долларов за каждый отмененный матч, сообщает Bleacher Report.

Вчера стало известно, что НБА и профсоюз игроков обсуждают возможность удержания до 25 процентов заработной платы игроков в случае отмены оставшихся матчей регулярного чемпионата. Согласно коллективному соглашению, игроки будут терять примерно 1 процент от зарплаты за каждый отмененный матч, так как текущая ситуация с коронавирусом может квалифицироваться как форс-мажор.

Летом 2018 года Джеймс подписал 4-летний контракт с «Лейкерс» на 154 млн долларов. За сезон-2019/20 форвард должен заработать 37,5 млн долларов.

Леброн потеряет важный год, Яннис сохранит MVP, в «Юте» пожар. Что будет, если сезон НБА все же отменят?