Клубы НБА ожидают возобновления игр в июне при пустых трибунах

Согласно сообщению инсайдера Эдриана Воджнаровски, некоторые владельцы и руководители клубов считают, что в лучшем случае лига возобновит игры в середине-конце июня при пустых трибунах.

В воскресенье Центры по контролю и профилактике заболеваний США выпустили обновленное руководство по проведению массовых мероприятий, рекомендовав всем организаторам отменить или отложить мероприятия, состоящие из 50 или более человек, на следующие восемь недель.

11 марта НБА объявила о приостановке сезона как минимум на 30 дней из-за обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового «Детройта» Кристиана Вуда.

Леброн потеряет важный год, Яннис сохранит MVP, в «Юте» пожар. Что будет, если сезон НБА все же отменят?

Запрет рукопожатий, селфи и матчи при пустых трибунах: это реальная борьба с коронавирусом или паника?