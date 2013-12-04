Леброн Джеймс: «Если скажут, что нужно проводить матчи без зрителей, то мы послушаемся»

Изначально заявив, что он не будет играть в матче без зрителей, звезда Леброн Джеймс изменил свою позицию в связи с растущими опасениями по поводу вспышки коронавируса.

«Когда меня спросили, буду ли я играть без зрителей, я не подозревал, что на самом деле в закрытом режиме идет разговор об этом вирусе.

Конечно, я был бы очень огорчен отсутствием на матче зрителей, потому что ради них я играю. В то же время, нужно слушать людей, которые следят за тем, что происходит. Если они посчитают, что это лучшее решение для безопасности игроков, клуба и лиги, то мы все послушаемся», – сказал Леброн.

Леброн Джеймс – главный спортсмен десятилетия. Он изменил наше представление о суперзвездах

Оказывается, когда-то Леброн тоже был школьником. Но и тогда он уже считался великим и ругался с хейтерами