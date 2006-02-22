«Лейкерс» отчислят Демаркуса Казинса и подпишут Маркиффа Морриса

приняли решение отчислить центрового Демаркуса Казинса, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Клубу необходимо освободить место в составе для подписания тяжелого форварда , который договорился с «Детройтом» о выкупе о контракте. Моррис покинет рынок отказов в воскресенье.

Казинс пришел в «Лейкерс» летом прошлого года, но не провел за команду ни одного матча из-за разрыва передней крестообразной связки, которую он получил на тренировке в августе.

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