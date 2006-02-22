Наверх
Sports.ru NBA

    «Лейкерс» отчислят Демаркуса Казинса и подпишут Маркиффа Морриса

    Теги переходы Лейкерс НБА Демаркус Казинс Маркифф Моррис Баскетбол

    «Лейкерс» приняли решение отчислить центрового Демаркуса Казинса, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

    Клубу необходимо освободить место в составе для подписания тяжелого форварда Маркиффа Морриса, который договорился с «Детройтом» о выкупе о контракте. Моррис покинет рынок отказов в воскресенье.

    Казинс пришел в «Лейкерс» летом прошлого года, но не провел за команду ни одного матча из-за разрыва передней крестообразной связки, которую он получил на тренировке в августе.

    Все зарплаты и платежные ведомости НБА

    Дэвис превратил свою монобровь в успешный бренд: снимает ее в рекламе, оформил ее как товарный знак

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья