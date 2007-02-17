Кибербаскетбол официально стал видом спорта в России

Интерактивный баскетбол официально стал видом спорта в России.

В конце прошлой недели об этом объявило Министерство спорта Российской Федерации.

В соответствии с приказом Министерства спорта «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта» интерактивный баскетбол (он же кибербаскетбол) был признан видом спорта, развитие которого осуществляется на общероссийском уровне.

Российская Федерация Баскетбола может официально проводить чемпионат России по этому виду спорта, а также готовить сборную России к выступлениям на международной арене.

В апреле прошлого года в Москве прошел первый «Открытый турнир по кибербаскетболу NBA 2К19». Его почетными гостями тогда стали президент РФБ Андрей Кириленко и защитник сборной России и «Химок» Алексей Швед, которые также приняли участие в баттле 2х2.

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