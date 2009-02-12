«Нью-Йорк» стал самым дорогим клубом НБА пятый год подряд

«Нью-Йорк» пятый год подряд стал самым дорогим клубом по версии Forbes. Стоимость франшизы – 4,6 миллиарда долларов, сообщается на сайте журнала.

На втором месте в рейтинге находятся (4,4), замкнул первую тройку «Голден Стэйт» (4,3).

По данным Forbes, стоимость клубов НБА выросла за последний год на 14 процентов, достигнув среднего значения в 2,12 миллиарда долларов. Действующий чемпион «Торонто» показал самый быстрый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость франшизы выросла на 25 процентов и достигла отметки в 2,1 миллиарда долларов.



Первая десятка самых дорогих клубов НБА:

1. «Нью-Йорк» – 4,6 миллиарда долларов,

2. «Лейкерс» – 4,4 млрд,

3. – 4,3 млрд,

4. «Чикаго» – 3,2 млрд,

5. «Бостон» – 3,1 млрд,

6. «Клипперс» – 2,6 млрд,

7. «Бруклин» – 2,5 млрд,

8. «Хьюстон» – 2,475 млрд,

9. «Даллас» – 2,4 млрд,

10. «Торонто» – 2,1 млрд.

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