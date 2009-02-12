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    «Нью-Йорк» стал самым дорогим клубом НБА пятый год подряд

    Теги Голден Стэйт Лейкерс Нью-Йорк Торонто НБА Баскетбол

    «Нью-Йорк» пятый год подряд стал самым дорогим клубом НБА по версии Forbes. Стоимость франшизы – 4,6 миллиарда долларов, сообщается на сайте журнала.

    На втором месте в рейтинге находятся «Лейкерс» (4,4), замкнул первую тройку «Голден Стэйт» (4,3).

    По данным Forbes, стоимость клубов НБА выросла за последний год на 14 процентов, достигнув среднего значения в 2,12 миллиарда долларов. Действующий чемпион «Торонто» показал самый быстрый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость франшизы выросла на 25 процентов и достигла отметки в 2,1 миллиарда долларов.
     
    Первая десятка самых дорогих клубов НБА:

    1. «Нью-Йорк» – 4,6 миллиарда долларов,
    2. «Лейкерс» – 4,4 млрд,
    3. «Голден Стэйт» – 4,3 млрд,
    4. «Чикаго» – 3,2 млрд,
    5. «Бостон» – 3,1 млрд,
    6. «Клипперс» – 2,6 млрд,
    7. «Бруклин» – 2,5 млрд,
    8. «Хьюстон» – 2,475 млрд,
    9. «Даллас» – 2,4 млрд,
    10. «Торонто» – 2,1 млрд.

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