«Нью-Йорк» стал самым дорогим клубом НБА пятый год подряд

«Нью-Йорк» пятый год подряд стал самым дорогим клубом НБА по версии Forbes. Стоимость франшизы – 4,6 миллиарда долларов, сообщается на сайте журнала.
На втором месте в рейтинге находятся «Лейкерс» (4,4), замкнул первую тройку «Голден Стэйт» (4,3).
По данным Forbes, стоимость клубов НБА выросла за последний год на 14 процентов, достигнув среднего значения в 2,12 миллиарда долларов. Действующий чемпион «Торонто» показал самый быстрый рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость франшизы выросла на 25 процентов и достигла отметки в 2,1 миллиарда долларов.
Первая десятка самых дорогих клубов НБА:
1. «Нью-Йорк» – 4,6 миллиарда долларов,
2. «Лейкерс» – 4,4 млрд,
3. «Голден Стэйт» – 4,3 млрд,
4. «Чикаго» – 3,2 млрд,
5. «Бостон» – 3,1 млрд,
6. «Клипперс» – 2,6 млрд,
7. «Бруклин» – 2,5 млрд,
8. «Хьюстон» – 2,475 млрд,
9. «Даллас» – 2,4 млрд,
10. «Торонто» – 2,1 млрд.
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