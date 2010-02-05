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    «Хьюстон» обменял Клинта Капелу в «Атланту» и приобрел Роберта Ковингтона в результате 4-сторонней сделки

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    «Хьюстон», «Атланта», «Миннесота» и «Денвер» совершили четырехсторонний обмен, в результате которого центровой Клинт Капела перешел из «Рокетс» в «Хоукс», а форвард Роберт Ковингтон отправился из «Тимберулвс» в «Рокетс».

    «Хьюстон» в результате сделки получил от «Миннесоты» Роберта Ковингтона и Джордана Белла.

    В «Атланту» из «Хьюстона» отправились Клинт Капела и Нене.

    «Миннесота» приобрела у «Денвера» Малика Бизли, Хуана Эрнангомеса и Джарреда Вандербилта, а также форварда Эвана Тернера и пик «Бруклина» в 1-м раунде драфта-2020 у «Атланты».

    «Денвер» получил от «Миннесоты» Ноа Вонле, Шабазза Напьера и Кейту Бэйтса-Диопа, а также Джеральда Грина и пик 1-го раунда от «Хьюстона».

    По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, «Хьюстон» имеет право до дедлайна включить в сделку еще одного игрока с зарплатой до 12 млн долларов. Скорее всего, для этого будет привлечена еще одна команда.

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