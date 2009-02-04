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    Скотти Пиппен: «Лейкерс» не хватает игрока, который способен выиграть матч в концовке»

    Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Скотти Пиппен Энтони Дэвис Баскетбол

    Член Зала славы Скотти Пиппен считает, что «Лейкерс» не хватает еще одного игрока, который мог бы взять на себя инициативу в решающий момент матча.

    «Выбирая между «Лейкерс» и «Клипперс», я бы сказал, что «Лейкерс» больше нуждаются в усилении. Они еще не доказали, что способны выиграть матч в концовке. Я говорю о матчах, исход которых решается в последние пять минут, когда команде нужен такой парень, который исполнит решающий бросок или выйдет на линию штрафных.

    «Лейкерс» не хватает такого парня, и в этом преимущество «Клипперс». У них есть Лу Уильямс, Кавай Ленард и Пол Джордж, которые охотно берут на себя инициативу в концовках и исполняют решающие броски. В случае с «Лейкерс» придется рассчитывать на Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, но это не те парни, которые известны своей игрой в концовках.

    Я не умаляю достоинства Леброна, но Леброн тоже выступал в одной команде с такими игроками, как Дуэйн Уэйд и Кайри Ирвинг, которые способны выиграть матч в концовке. Сейчас у «Лейкерс» нет таких игроков», – сказал Пиппен в программе The Jump.

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