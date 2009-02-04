Скотти Пиппен: «Лейкерс» не хватает игрока, который способен выиграть матч в концовке»

Член Зала славы Скотти Пиппен считает, что не хватает еще одного игрока, который мог бы взять на себя инициативу в решающий момент матча.

«Выбирая между «Лейкерс» и , я бы сказал, что «Лейкерс» больше нуждаются в усилении. Они еще не доказали, что способны выиграть матч в концовке. Я говорю о матчах, исход которых решается в последние пять минут, когда команде нужен такой парень, который исполнит решающий бросок или выйдет на линию штрафных.

«Лейкерс» не хватает такого парня, и в этом преимущество «Клипперс». У них есть Лу Уильямс, Кавай Ленард и Пол Джордж, которые охотно берут на себя инициативу в концовках и исполняют решающие броски. В случае с «Лейкерс» придется рассчитывать на и Энтони Дэвиса, но это не те парни, которые известны своей игрой в концовках.

Я не умаляю достоинства Леброна, но Леброн тоже выступал в одной команде с такими игроками, как Дуэйн Уэйд и Кайри Ирвинг, которые способны выиграть матч в концовке. Сейчас у «Лейкерс» нет таких игроков», – сказал Пиппен в программе The Jump.

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