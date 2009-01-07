Кобе Брайант: «Если бы не «Сперс», «Лейкерс» выиграли бы десять титулов подряд»

Бывшая звезда «Лейкерс» Кобе Брайант ответил на вопрос Мэтта Барнса о том, сколько титулов выиграли бы «Лейкерс», если бы между Кобе и Шакилом О’Нилом было полное взаимопонимание. Брайант заявил, что проблема была в серьезном сопернике в лице «Сан-Антонио».

«Сан-Антонио» был тяжелым соперником. Когда наступал плей-офф, проблема была не в отсутствии взаимопонимания между мной и Шаком. В плей-офф у нас всегда было взаимопонимание, нас просто переигрывали.

Правильнее спросить, сколько титулов мы завоевали бы, если бы «Сперс» не были теми «Сперс». Возможно, мы возглавляли бы таблицу на протяжении всего десятилетия.

В «Сан-Антонио» все сложилось просто идеально, талантливые игроки, тренер... Если бы не они, мы, вероятно, выиграли бы десять титулов подряд», – сказал Кобе.

Какая команда определила 2010-е? Продолжаем голосовать: осталось четыре претендента

Вы выбрали лучших игроков НБА 2010-х: кто после Леброна, попал ли Кобе, где Харден?