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    Кобе Брайант: «Если бы не «Сперс», «Лейкерс» выиграли бы десять титулов подряд»

    Теги Мэтт Барнс Лейкерс Кобе Брайант Шакил О′Нил Сан-Антонио НБА Баскетбол

    Бывшая звезда «Лейкерс» Кобе Брайант ответил на вопрос Мэтта Барнса о том, сколько титулов выиграли бы «Лейкерс», если бы между Кобе и Шакилом О’Нилом было полное взаимопонимание. Брайант заявил, что проблема была в серьезном сопернике в лице «Сан-Антонио».

    «Сан-Антонио» был тяжелым соперником. Когда наступал плей-офф, проблема была не в отсутствии взаимопонимания между мной и Шаком. В плей-офф у нас всегда было взаимопонимание, нас просто переигрывали.

    Правильнее спросить, сколько титулов мы завоевали бы, если бы «Сперс» не были теми «Сперс». Возможно, мы возглавляли бы таблицу на протяжении всего десятилетия.

    В «Сан-Антонио» все сложилось просто идеально, талантливые игроки, тренер... Если бы не они, мы, вероятно, выиграли бы десять титулов подряд», – сказал Кобе.

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