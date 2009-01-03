Яннис Адетокумбо и Джеймс Харден – лучшие игроки декабря

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо и защитник «Хьюстона» Джеймс Харден признаны лучшими игроками декабря в Восточной и Западной конференциях соответственно, сообщает официальный сайт .

Адетокумбо в минувшем месяце помог «Бакс» одержать 13 побед в 15 матчах, набирая в среднем 29,3 очка, 12,0 подбора и 5,3 передачи.

«Рокетс» провели месяц с результатом 10-5, при этом показатели Хардена составили 37,3 очка, 6,9 подбора и 5,6 передачи в среднем за игру.

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