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    Лука Дончич и Яннис Адетокумбо лидируют после 1-го раунда голосования болельщиков за стартовые пятерки на Матч звезд

    Теги Леброн Джеймс Даллас Милуоки НБА болельщики Матч всех звезд НБА Яннис Адетокумбо Лука Дончич Баскетбол

    Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич и форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо лидируют после 1-го раунда голосования болельщиков за попадание в стартовые пятерки на Матч всех звезд НБА 2020 года.

    Дончич с результатом 1 073 957 голосов лидирует среди всех игроков. Словенец опережает грека на 599 голосов.

    Леброн Джеймс из «Лейкерс» – единственный другой игрок, который собрал миллион голосов.

    Голосование болельщиков определяет итоговый результат на 50% при составлении стартовых пятерок. Еще 50% будет зависеть от голосования игроков и журналистов.

    Голосование продлится до 20 января.

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