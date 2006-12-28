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    Майкл Джордан: «Никогда не соглашусь на роль величайшего игрока в истории»

    Теги Майкл Джордан Чикаго НБА Баскетбол

    Легендарный Майкл Джордан в отрывке предстоящего документального минисериала о «Чикаго» 90-х объяснил, почему он не согласен на роль величайшего игрока в истории.

    «Я никогда не соглашусь на эту роль. Многие парни оказали влияние на мою игру, и если бы я не встретил их по ходу своей карьеры, моя игра никак не развивалась бы.

    Я не говорю на тему лучшего игрока в мире или в истории, потому что в разные эпохи все играют по-разному», – сказал Джордан.

    Подкаст с легендарным переводчиком Володарским. Он видел вживую Джордана, комментировал НБА и не оценил «Движение вверх»

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