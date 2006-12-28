Легендарный Майкл Джордан в отрывке предстоящего документального минисериала о 90-х объяснил, почему он не согласен на роль величайшего игрока в истории.

«Я никогда не соглашусь на эту роль. Многие парни оказали влияние на мою игру, и если бы я не встретил их по ходу своей карьеры, моя игра никак не развивалась бы.

Я не говорю на тему лучшего игрока в мире или в истории, потому что в разные эпохи все играют по-разному», – сказал Джордан.

Подкаст с легендарным переводчиком Володарским. Он видел вживую Джордана, комментировал НБА и не оценил «Движение вверх»

Рейтинг лучших игроков в истории НБА – каким он должен быть на самом деле