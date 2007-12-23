«Рэпторс» совершили первый 30-очковый камбэк в НБА за 10 лет

«Рэпторс» совершили самый крупный камбэк в истории клуба, отыграв 30-очковое отставание и одержав победу в воскресном домашнем матче с (110:107).

По информации ESPN Stats & Info, это первый 30-очковый камбэк в матче регулярного чемпионата за последние 10 лет.

Перед заключительной четвертью уступал сопернику со счетом 63:86, но в последние 12 минут матча переиграл соперника – 47:21. 47 очков в четвертой четверти так же стали рекордными для клуба.

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