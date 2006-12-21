НБА предлагает 78-матчевый регулярный чемпионат, турнир с премиальными и повторный посев лучших четырех команд плей-офф

По информации инсайдера Шэмса Чарании, руководство разослало командам лиги свое предложение о серьезных изменениях, которые в случае одобрения вступят в силу в сезоне-2021/22.

НБА предлагает 78-матчевый регулярный чемпионат, дополнительный турнир во время сезона с призовыми 1 млн долларов для каждого игрока победившей команды и 1,5 млн для тренера, турниры за 7-е и 8-е места в конференциях, а также повторный посев лучших четырех команд плей-офф на основе результатов регулярного чемпионата.

Все 30 команд будут участвовать в турнире, который будет проходить в конце ноября-начале декабря. Каждая команда на групповом этапе проведет по 8 матчей (4 дома, 4 на выезде). Шесть победителей групп и две команды, получившие wild card, выйдут во второй раунд, который будет проходить в формате плей-офф. Полуфиналы и финалы турнира будут проходить на нейтральной площадке.

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