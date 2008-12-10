🎧 Мун записал подкаст с голосом фильмов 90-х Володарским. Смотри на нашем YouTube

Гостя нового выпуска подкаста «Голос» узнают те, кто смотрел фильмы 90-х на VHS: многие из них озвучил переводчик Леонид Володарский. Но Леонид также немного комментировал НБА – и даже делал это в паре с Владимиром Гомельским.
В этом выпуске Володарский расскажет:
- о дресс-коде НБА и величии Майкла Джордана
- о том, как различается менталитет русских и американцев
- как Леонид поработал на НТВ и как ему помог Леонид Парфенов
- почему Володарскому не понравился фильм «Движение вверх»
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