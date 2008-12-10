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    🎧 Мун записал подкаст с голосом фильмов 90-х Володарским. Смотри на нашем YouTube

    Теги Майкл Джордан НБА Sports.ru НТВ Подкасты Голос Баскетбол

    Гостя нового выпуска подкаста «Голос» узнают те, кто смотрел фильмы 90-х на VHS: многие из них озвучил переводчик Леонид Володарский. Но Леонид также немного комментировал НБА – и даже делал это в паре с Владимиром Гомельским. 

    В этом выпуске Володарский расскажет: 

    • о дресс-коде НБА и величии Майкла Джордана
    • о том, как различается менталитет русских и американцев
    • как Леонид поработал на НТВ и как ему помог Леонид Парфенов
    • почему Володарскому не понравился фильм «Движение вверх»

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