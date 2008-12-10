🎧 Мун записал подкаст с голосом фильмов 90-х Володарским. Смотри на нашем YouTube

Гостя нового выпуска подкаста «Голос» узнают те, кто смотрел фильмы 90-х на VHS: многие из них озвучил переводчик Леонид Володарский. Но Леонид также немного комментировал – и даже делал это в паре с Владимиром Гомельским.

В этом выпуске Володарский расскажет:

о дресс-коде НБА и величии

о том, как различается менталитет русских и американцев

как Леонид поработал на и как ему помог Леонид Парфенов

почему Володарскому не понравился фильм «Движение вверх»

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