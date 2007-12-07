Виктор Шендерович: «Марш из «Белорусского вокзала» на матчах ЦСКА – это пошлость и дискредитация великой Победы»

Известный писатель Виктор Шендерович заявил, что марш из фильма «Белорусский вокзал» на матчах ЦСКА – это пошлость и дискредитация победы в Великой Отечественной войне.

«Наверное, в этом месте у меня болевая точка, но вот ей-богу: есть вещи невыносимые для психики...

Вчера, во время матча баскетбольного ЦСКА, в порядке поддержки группы прыгучих чернокожих качков, над площадкой громко врубили марш из фильма «Белорусский вокзал». Его здесь, наверное, каждый раз врубают в решающие минуты матча.

И никому в голову не приходит, что это как раз и есть пошлость и дискредитация великой Победы», – написал Шендерович на своей странице в Facebook.

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