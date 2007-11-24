Андрей Ватутин: «Этот ЦСКА строился вокруг Клайберна. Без него мы зачастую выглядим как лебедь, рак и щука»

После двух подряд поражений в Испании президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о настроении в клубе, объяснил игровые проблемы и обрисовал текущие цели на сезон.

На этой неделе ЦСКА уступил «Басконии» (70:80) и мадридскому «Реалу» (81:97).

На данный момент армейцы занимают шестое место в Евролиге. У них шесть побед и четыре поражения.

В матче с «Альбой» порвал крестообразные связки и выбыл на сезон MVP прошлогоднего «Финала четырех» . Без него ЦСКА победил лишь в двух матчах из шести.

- Какое у вас настроение?

– Будем говорить откровенно, поражение в Мадриде большим сюрпризом не стало. Надо быть реалистами. Наша проблема не в том, что мы проиграли в Мадриде, а то, что мы теряем очки там, где мы не должны их терять: это «Олимпиакос», «Виллербан», «Баскония». Дальше это может дорого стоить.

После «Басконии» настроение было просто ужасным. В Мадриде ничего такого не произошло: «Реал» на данном этапе сильнее, мы могли выиграть только чудом, боролись, местами показали интересный баскетбол, но иллюзий нет.

Какое может быть настроение, когда мы проиграли две игры подряд и через пять дней поедем в Барселону?

- Вы ищете замену Клайберну?

– Сейчас наш девиз «помоги себе сам». Дело в том, что в принципе эта команда строилась вокруг Клайберна, он был системообразующим игроком – и в нападении, и в защите. Найти человека, который может играть с первой по четвертую позицию и защищаться против игроков с первой по четвертую позицию, невозможно: я просто такого второго игрока в Европе не знаю.

Проблема с составом есть. Решения пока нет. Мы бы не отказались усилиться, мониторим рынок, нам что-то предлагают. Но кандидатур нет.

- Цели на сезон корректируются из-за этого?

– Главная цель – понять для самих себя, что того прежнего ЦСКА уже не существует. Мы пытаемся строить новую команду. Говорить о каких-то новых турнирных целях пока преждевременно. Поэтому цель сделать так, чтобы игроки начали понимать друг друга на площадке. От этого уже будет видна турнирная задача. Пока мы зачастую выглядим как лебедь, рак и щука…

Понятно, что этому есть объективные причины… Но по факту команда не выглядит как настроенный механизм – играет так, как хотелось бы, пока эпизодически.

Для всех – для менеджмента, для болельщиков – очень важно адаптироваться к сегодняшним реалиям. Мы сейчас из-за ухода лидеров, обилия новичков, тяжелой травмы Уилла, целого комплекса причин не может доминировать так же, как это делают «Реал» и «Барса». Но мы обязаны работать и бороться. И не проваливаться там, где должны брать свое. Сейчас объективно можно рассчитывать на место с третьего по шестое в регулярке Евролиги, качественно улучшить команду не представляется возможным. Надо быть реалистами, а не надеяться на чудеса.

Это на данный момент главная цель – адаптироваться к сегодняшнему состоянию. Это очень непросто после побед прошлого года, но необходимо», – отметил Ватутин.

Этот ЦСКА – самый интересный за последние годы: уже давно не было так плохо