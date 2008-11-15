«Портленд» подпишет негарантированный контракт с Кармело Энтони

Форвард Кармело Энтони продолжит карьеру в . Стороны подпишут негарантированный контракт.

Энтони не играл в чуть более года. В сезоне-2018/19 звездный баскетболист провел 10 матчей за «Рокетс», после чего техасцы отказались от его услуг.

35-летний Энтони присоединится к «Блэйзерс» перед 6-матчевым выездным турне, которое стартует в субботу в Сан-Антонио. Финалист Западной конференции начал сезон с результатом 4-8.

Клуб из Орегона неоднократно пытался заполучить Энтони в прошлом. Одна из попыток была предпринята еще тогда, когда форвард играл за «Нью-Йорк».

На счету Энтони 1064 матча в НБА со средними показателями 24,0 очка, 6,5 подбора и 3,0 передачи за игру.

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