🎙 Вышел новый выпуск главного баскетбольного подкаста «В защите поуже»

Вышел новый выпуск «В защите поуже» от Sports.ru – главного подкаста о баскетболе в России и СНГ.

Рэпер Олег ЛСП, известный комментатор Игорь Знаменский и баскетбольный эксперт обсуждают актуальные темы:

• Как связаны мармеладки с каннабисом и панические атаки? Панченко делится опытом столкновения с беспричинной тревогой

• Кавай не играет из-за больных коленей, но звезды могут пропускать матчи лиги, чтобы отдохнуть. Что такое лоуд-менеджмент?

• Новый формат: обсуждаем трейды. Кто главный актив года? А самый нелогичный обмен? Кто выиграет от трейда в «Филадельфию»?

Хорошая новость: теперь подкаст будет выходить дважды в неделю.

Панические атаки, мишки с травой, самые интересные трейды. Все в новом выпуске «В защите поуже»

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