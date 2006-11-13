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Sports.ru NBA

    🎙 Вышел новый выпуск главного баскетбольного подкаста «В защите поуже»

    Теги Крис Пол НБА видео Кавай Ленард Дион Уэйтерс Артем Панченко Баскетбол

    Вышел новый выпуск «В защите поуже» от Sports.ru – главного подкаста о баскетболе в России и СНГ.

    Рэпер Олег ЛСП, известный комментатор Игорь Знаменский и баскетбольный эксперт Артем Панченко обсуждают актуальные темы:

    • Как связаны мармеладки с каннабисом и панические атаки? Панченко делится опытом столкновения с беспричинной тревогой

    • Кавай не играет из-за больных коленей, но звезды НБА могут пропускать матчи лиги, чтобы отдохнуть. Что такое лоуд-менеджмент?

    • Новый формат: обсуждаем трейды. Кто главный актив года? А самый нелогичный обмен? Кто выиграет от трейда Криса Пола в «Филадельфию»?

    Хорошая новость: теперь подкаст будет выходить дважды в неделю.

    Панические атаки, мишки с травой, самые интересные трейды. Все в новом выпуске «В защите поуже»

    Собери команду в первой в истории фэнтези-лиге по Dota 2 и выиграй iPhone 11, клавиатуру, игровую мышь и многое другое!

     

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