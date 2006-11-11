«Майами» дисквалифицировал Уэйтерса на 10 матчей. Он переел конфет с каннабисом в самолете и перенес припадок

дисквалифицировал атакующего защитника Диона Уэйтерса на 10 матчей без сохранения зарплаты.

В минувший четверг у Уэйтерса случилась паническая атака в командном самолете. Баскетболист съел слишком много мармеладных конфет, в которых, как выяснилось, содержался тетрагидроканнабинол (один из основных каннабиноидов, содержится в соцветиях и листьях конопли – прим. Sports.ru).

В «Хит» полагают, что конфеты Уэйтерсу дал кто-то из партнеров по команде. Дион не рассказал, кто это был.

Отмечается, что во вторник «Майами» играл в Денвере, Колорадо. В этом штате легализована марихуана, конфеты могли быть приобретены именно там.

В связи с пропуском большого количества матчей в этом сезоне Уэйтерс также лишился контрактного бонуса на 1,2 миллиона долларов.

Игрок НБА переел мармеладок до припадка. Что-о-о?