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Sports.ru NBA

    «Майами» дисквалифицировал Уэйтерса на 10 матчей. Он переел конфет с каннабисом в самолете и перенес припадок

    Теги дисквалификации происшествия Майами НБА Дион Уэйтерс Баскетбол

    «Майами» дисквалифицировал атакующего защитника Диона Уэйтерса на 10 матчей без сохранения зарплаты.

    В минувший четверг у Уэйтерса случилась паническая атака в командном самолете. Баскетболист съел слишком много мармеладных конфет, в которых, как выяснилось, содержался тетрагидроканнабинол (один из основных каннабиноидов, содержится в соцветиях и листьях конопли – прим. Sports.ru).

    В «Хит» полагают, что конфеты Уэйтерсу дал кто-то из партнеров по команде. Дион не рассказал, кто это был.

    Отмечается, что во вторник «Майами» играл в Денвере, Колорадо. В этом штате легализована марихуана, конфеты могли быть приобретены именно там.

    В связи с пропуском большого количества матчей в этом сезоне Уэйтерс также лишился контрактного бонуса на 1,2 миллиона долларов.

    Игрок НБА переел мармеладок до припадка. Что-о-о?

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