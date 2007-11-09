У защитника «Майами Хит» Уэйтерса случился припадок в самолете из-за того, что он переел мармеладок

У защитника «Хит» случился припадок в командном самолете в результате того, что он съел слишком много жевательных мармеладных конфет.

Уэйтерс сперва потерял сознание, а после пробуждения у него случился припадок. Баскетболисту оказали медицинскую помощь.

Уэйтерс не играл в четверг против «Финикса» и в пятницу против «Лейкерс» из-за «болей в желудке и недомогания».

Главный фанат Неймара – суперзвезда НБА Джимми Батлер. Так активно называл бразильца «лучшим футболистом в истории», что они подружились