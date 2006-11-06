🎙 Вышел новый выпуск главного баскетбольного подкаста «В защите поуже»

Вышел новый выпуск «В защите поуже» от Sports.ru – главного подкаста о баскетболе в России и СНГ.

Рэпер Олег ЛСП, известный комментатор Игорь Знаменский и баскетбольный эксперт обсуждают актуальные темы:

– Удивительный старт сезона для команд, от которых этого никто не ждал: , «Финикс» и «Даллас». Как долго продлится эта магия?

– Рейтинг суперфренчайзов , о котором никто не просил (но вы попросите еще)

– Почему Карри проиграл 20 из 30 матчей без Томпсона? Закопал себя окончательно?

– ЛСП называет самого техничного рэпера и рассказывает, за кого в НБА болеет его мама.

«Каррибои» повержены, рейтинг суперфренчайзов, Дончич – это нечто. «В Защите Поуже» продолжает делать как надо