ЦСКА предложил изменить регламент Лиги ВТБ, чтобы легализовать 9-го легионера («Известия»)

7 ноября пройдет заочное голосование среди членов совета Единой лиги ВТБ об изменении регламента, касающегося количества иностранных игроков в заявке на сезон.
На данный момент российские клубы могут иметь в заявке команды максимум восемь легионеров без права замены.
Согласно предлагаемым поправкам, команде разрешается поменять одного из заявленных иностранцев, получившего травму, на другого — то есть фактически легализовать еще одного, девятого.
Как сообщают «Известия», ЦСКА предложил изменить регламент лиги после тяжелой травмы своего лидера Уилла Клайберна, который выбыл из строя до конца сезона.
Действующие чемпионы хотят заменить его на своего другого американского игрока — Рона Бэйкера, заявленного только для участия в Евролиге.