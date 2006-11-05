ЦСКА предложил изменить регламент Лиги ВТБ, чтобы легализовать 9-го легионера («Известия»)

7 ноября пройдет заочное голосование среди членов совета Единой лиги ВТБ об изменении регламента, касающегося количества иностранных игроков в заявке на сезон.

На данный момент российские клубы могут иметь в заявке команды максимум восемь легионеров без права замены.

Согласно предлагаемым поправкам, команде разрешается поменять одного из заявленных иностранцев, получившего травму, на другого — то есть фактически легализовать еще одного, девятого.

Как сообщают «Известия», предложил изменить регламент лиги после тяжелой травмы своего лидера , который выбыл из строя до конца сезона.

Действующие чемпионы хотят заменить его на своего другого американского игрока — Рона Бэйкера, заявленного только для участия в Евролиге.