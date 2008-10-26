Форвард ЦСКА Клайберн выбыл из строя с разрывом крестообразной связки колена

У форварда московского ЦСКА Уилла Клайберна диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Клайберну понадобятся операция и длительное восстановление, сроки которого будут уточняться промежуточными тестами.

Самый ценный игрок «Финала четырех» Евролиги 2019 года получил травму колена в матче регулярного чемпионата против «Альбы» в пятницу.

В первых трех матчах Евролиги-2019/20 Клайберн набирал 16,0 очка и 6,0 подбора в среднем за игру.

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