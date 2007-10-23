Леброн Джеймс: «Это всего лишь один матч. У «Лейкерс» большой потенциал»

Форвард Леброн Джеймс подвел итоги стартового матча сезона против (102:112).

На счету Джеймса 18 очков, 9 подборов и 8 передач при 5 потерях и 7 из 19 с игры.

вернулась и всем хочется рассуждать о том, что это был принципиальный матч противостояния, серьезная проверка. Но это всего лишь один матч, обе команды далеки от того, что хотят показывать. У «Лейкерс» большой потенциал, нам есть, куда расти.

Три мои потери в четвертой четверти? Да, это было очень беспечно, соперник воспользовался шансом, извлек из этого пользу», – сказал Джеймс.

Я никогда не смотрел НБА. За кого вообще болеть?

Купить игровую джерси и атрибутику «Лейкерс» можно по этой ссылке.