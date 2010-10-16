Ведущий ESPN Макс Келлерман заявил, что звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс осторожничает в своих комментариях о конфликте с Китаем, поскольку боится финансовых последствий.

«Это называется продался. Когда ты беспокоишься о миллиардном бизнесе, ты не хочешь проблем и замолкаешь, это называется продался. Я понимаю, что цена очень высока. Очень легко занимать жесткую позицию, когда ставка низкая или ее нет. Кто будет отстаивать свою позицию, когда за это надо платить реальную цену? Мухаммед Али. Но не , – сказал Келлерман.

Джеймс ранее прокомментировал знаменитый твит генменеджера «Рокетс» в поддержку протестующих Гонконга. Баскетболист, который нередко высказывается по поводу резонансных событий, на этот раз сказал лишь, что Мори «не был осведомлен» о возможных последствиях своего твита.

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