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Sports.ru NBA

    🏀 Начало баскетбольного сезона – в ваших любимых социальных сетях

    Теги ЦСКА Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс сборная России Turkish Airlines EuroLeague НБА Единая лига ВТБ Стефен Карри соцсети Баскетбол

    До начала нового сезона НБА осталось несколько дней, а в Европе уже набрали ход все главные турниры.

    Следите за стартом игрового года в любимых социальных сетях, чтобы ничего не упустить:

    Официальная группа НБА ВКонтакте

    Официальная группа с 230 тысячами подписчиков не пропускает ни одного значимого события из мира НБА.

    Баскетбол на Фэйсбуке

    Трэш, угар, много ретро, много Майкла Джордана и все самое интересное и огненное из мира баскетбола. Для избранных.

    Баскетбол в телеграм 

    Здесь все самое исключительное.

    Баскетбол в инстаграм  

    Самые крутые фотки/видео и познавательные сторис в лучшей баскетбольной инсте страны.

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