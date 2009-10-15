🏀 Начало баскетбольного сезона – в ваших любимых социальных сетях

До начала нового сезона НБА осталось несколько дней, а в Европе уже набрали ход все главные турниры.
Следите за стартом игрового года в любимых социальных сетях, чтобы ничего не упустить:
Официальная группа НБА ВКонтакте
Официальная группа с 230 тысячами подписчиков не пропускает ни одного значимого события из мира НБА.
Трэш, угар, много ретро, много Майкла Джордана и все самое интересное и огненное из мира баскетбола. Для избранных.
Здесь все самое исключительное.
Самые крутые фотки/видео и познавательные сторис в лучшей баскетбольной инсте страны.