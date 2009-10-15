🏀 Начало баскетбольного сезона – в ваших любимых социальных сетях

До начала нового сезона НБА осталось несколько дней, а в Европе уже набрали ход все главные турниры.

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Официальная группа НБА ВКонтакте

Официальная группа с 230 тысячами подписчиков не пропускает ни одного значимого события из мира НБА.

Баскетбол на Фэйсбуке

Трэш, угар, много ретро, много Майкла Джордана и все самое интересное и огненное из мира баскетбола. Для избранных.

Баскетбол в телеграм

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Баскетбол в инстаграм

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