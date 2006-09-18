🏀 Весь мир баскетбола – в ваших любимых социальных сетях

Баскетбольное межсезонье почти завершилось! До начала нового сезона НБА осталось чуть более месяца, а в Европе уже играют официальные матчи.

Следите за стартом игрового года в любимых социальных сетях, чтобы ничего не упустить:

Официальная группа НБА ВКонтакте

Официальная группа с более чем 220 тысячами подписчиков не пропускает ни одного значимого события из мира НБА.

Баскетбол на Фэйсбуке

Трэш, угар, много крутого ретро и все самое интересное и огненное из мира баскетбола.

Баскетбол в телеграм

Здесь все самое исключительное.

Баскетбол в инстаграм

Самые крутые фотки и видео в лучшей баскетбольной инсте страны.