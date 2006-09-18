🏀 Весь мир баскетбола – в ваших любимых социальных сетях

Баскетбольное межсезонье почти завершилось! До начала нового сезона НБА осталось чуть более месяца, а в Европе уже играют официальные матчи.
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