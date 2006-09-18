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Sports.ru NBA

    🏀 Весь мир баскетбола – в ваших любимых социальных сетях

    Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс сборная России Turkish Airlines EuroLeague НБА Единая лига ВТБ соцсети Баскетбол

    Баскетбольное межсезонье почти завершилось! До начала нового сезона НБА осталось чуть более месяца, а в Европе уже играют официальные матчи.

    Следите за стартом игрового года в любимых социальных сетях, чтобы ничего не упустить:

    Официальная группа НБА ВКонтакте

    Официальная группа с более чем 220 тысячами подписчиков не пропускает ни одного значимого события из мира НБА.

    Баскетбол на Фэйсбуке

    Трэш, угар, много крутого ретро и все самое интересное и огненное из мира баскетбола.

    Баскетбол в телеграм 

    Здесь все самое исключительное.

    Баскетбол в инстаграм  

    Самые крутые фотки и видео в лучшей баскетбольной инсте страны.

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