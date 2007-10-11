Чарльз Баркли: «Те, кто критикует НБА – идиоты. Решается судьба миллиардов долларов»

Член Зала славы заявил, что прекрасно понимает позицию НБА и ее участников в политическом конфликте с Китаем, который произошел после твита генменеджера «Рокетс» .

Баркли назвал «дураками» тех, кто критикует комиссионера и лигу за попытки аккуратно замять ситуацию. Мори не получил широкой поддержки от игроков и менеджеров.

«На кону миллиарды долларов. Это деловое решение, это бизнес. Я понимаю НБА. Для владельцев и игроков решается судьба миллиардов долларов.

Те, кто критикует Сильвера – идиоты, болваны и дураки.

НБА делает миллиарды долларов в Китае, эти деньги потом идут владельцам и игрокам. Это деловое, бизнес-решение и я полностью понимаю их», – заявил Баркли.

Катастрофа НБА в Китае (минус $4 млрд) из-за одного твита. Над лигой смеется даже «Южный Парк»