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    Чарльз Баркли: «Те, кто критикует НБА – идиоты. Решается судьба миллиардов долларов»

    Теги НБА Чарльз Баркли Дэрил Мори Адам Сильвер Баскетбол

    Член Зала славы Чарльз Баркли заявил, что прекрасно понимает позицию НБА и ее участников в политическом конфликте с Китаем, который произошел после твита генменеджера «Рокетс» Дэрила Мори.

    Баркли назвал «дураками» тех, кто критикует комиссионера Адама Сильвера и лигу за попытки аккуратно замять ситуацию. Мори не получил широкой поддержки от игроков и менеджеров.

    «На кону миллиарды долларов. Это деловое решение, это бизнес. Я понимаю НБА. Для владельцев и игроков решается судьба миллиардов долларов.

    Те, кто критикует Сильвера – идиоты, болваны и дураки.

    НБА делает миллиарды долларов в Китае, эти деньги потом идут владельцам и игрокам. Это деловое, бизнес-решение и я полностью понимаю их», – заявил Баркли.

    Катастрофа НБА в Китае (минус $4 млрд) из-за одного твита. Над лигой смеется даже «Южный Парк»

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