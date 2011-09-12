Деннис Родман: «Чикаго» не взял четвертый титул подряд, потому что Джордан попросил много миллионов долларов»

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман рассказал о том, почему распались легендарные «Буллс» второй половины 90-х, а также об отношениях с экс-одноклубниками и Скотти Пиппеном.

«Я, Майк и Скотти, мы очень хорошо относимся друг другу, мы любим друг друга. Мы ценим тот факт, что нам довелось сыграть вместе. Мы друзья. Мы не звоним друг другу каждый день, не тусуемся вместе постоянно, но когда встречаемся, то все происходит очень тепло. Вроде как «Эй, я ценю тебя, приятель. Ты можешь рассчитывать на меня». В таком духе. Вот так мы друг друга сейчас любим.

Мы ценим это, потому что в 90-е вернули НБА на карту, мы сделали ее. Мы революционизировали игру. Мы уже тогда играли так, как все играют сейчас. И вдруг все внезапно заговорили о «Больших трио»? Сейчас? Серьезно что ли? Мы были «Большим трио». Мы были главным трио. Мы стабильно побеждали, стабильно брали титулы. Единственная причина, по которой мы не взяли четвертый титул подряд, это потому что Майкл сказал: «Я хочу много миллионов долларов». Но они не хотели платить ему, так что он ушел, я ушел, Скотти ушел и Фил Джексон ушел. Мы все ждали Майкла. Так закончился наш поход», – рассказал Родман.

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