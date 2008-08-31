Воронцевич о судействе с Нигерией: «Судьи вообще мертвяки. Свистели что-то непонятное»

Форвард сборной России Андрей Воронцевич признался, что ему не понравилась работа судейской бригады в первом матче на ЧМ-2019 с Нигерией (82:77).

«Если честно, судьи мертвые, вообще мертвяки. Они свистели вообще что-то непонятное.

Простите меня, господа судьи, но я к таким судьям не особо хорошо отношусь, которую свистят хрень полную. Они, наверное, не знают, как играется в Европе, когда контакт допускается. Мы же не неженки, у нас же не волейбол, где люди через сетку стоят. Надо понимать, что контактный вид спорта у нас.

Но я верю в лучшее, что они перестроятся по ходу турнира. Судьи, я в вас верю», – сказал Воронцевич.

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