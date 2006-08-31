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ЧЕ-2019. Девушки (U16). Финал. 27+14 от Косу помогли России обыграть Литву

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Сегодня в Северной Македонии прошли решающие матчи плей-офф чемпионата Европы среди девушек до 16 лет.

Сборная России в финале обыграла команду Литвы. 14-летняя Анастасия Косу записала на свой счет 27 очков и 14 подборов.

Чемпионат Европы

Девушки (U16)

Плей-офф

Финал

Литва – Россия – 66:73 (24:20, 14:15, 15:19, 13:19)

ЛИТВА: Йосите (33 + 9 подборов), Зданевичуте (17).

РОССИЯ: Косу (27 + 14 подборов), Довнар-Запольская (15 + 5 передач), Логинова (10), Одинцова (8 + 9 подборов), Пашковская (8).

30 августа. 22.00

Матч за 3-е место

Франция – Испания – 57:72 (16:23, 8:19, 19:12, 14:18)

30 августа. 19.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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