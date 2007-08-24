«Лейкерс» подпишут Дуайта Ховарда

подпишут контракт с центровым Дуайтом Ховардом. Соглашение будет негарантированным.

Ховард в четверг побывал на просмотре в «Лейкерс». Калифорнийцы также рассматривали варианты с подписанием Жоакима Ноа и Марриса Спейтса.

Ховард в последнее время несколько раз встречался с руководством «озерников». В процесс были вовлечены игроки команды. 33-летний центровой намерен продемонстрировать, что изменил свой подход к работе и поведению в коллективе.

Ховард присоединится к «озерникам» после выкупа его действующего контракта «Мемфисом».

Ховард ранее уже выступал за «Лейкерс» в сезоне-2012/13, но покинул клуб в качестве свободного агента. Его карьерные показатели – 17,4 очка, 12,6 подбора и 2,0 блок-шота за игру.