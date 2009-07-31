Зайон Уильямсон: «Собираюсь провести всю карьеру с «Пеликанс»

Новичок «Нового Орлеана» заявил, что собирается провести всю свою карьеру в одной команде.

«Я попытаюсь ответить на этот вопрос наилучшим образом. Лично я всегда говорил себе, что хочу провести карьеру в одной команде. В детстве мне нравилось, как в этом смысле поступили Кобе и Дирк, и я думаю, что настоящие фанаты стерли из памяти его выступления за «Уизардс».

Некоторые игроки хотят оставаться в одной команде, но их обменивают. Я собираюсь провести всю свою карьеру с «Пеликанс», но если вдруг что-то произойдет, я не скажу, что ненавижу эту команду, и не уйду. Это просто бизнес», – передает слова Уильямсона Complex Sports.