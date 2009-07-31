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    Зайон Уильямсон: «Собираюсь провести всю карьеру с «Пеликанс»

    Теги Майкл Джордан Дирк Новицки Кобе Брайант Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

    Новичок «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон заявил, что собирается провести всю свою карьеру в одной команде.

    «Я попытаюсь ответить на этот вопрос наилучшим образом. Лично я всегда говорил себе, что хочу провести карьеру в одной команде. В детстве мне нравилось, как в этом смысле поступили Кобе и Дирк, и я думаю, что настоящие фанаты Майкла Джордана стерли из памяти его выступления за «Уизардс».

    Некоторые игроки хотят оставаться в одной команде, но их обменивают. Я собираюсь провести всю свою карьеру с «Пеликанс», но если вдруг что-то произойдет, я не скажу, что ненавижу эту команду, и не уйду. Это просто бизнес», – передает слова Уильямсона Complex Sports.

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