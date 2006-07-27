Джален Роуз: «Прямо сейчас лучший игрок не Леброн, а Кавай»

Эксперт ESPN Джален Роуз заявил, что достижения Кавая Ленарда в сезоне-2018/19 позволили ему отобрать у звание лучшего игрока НБА.

«Трудно будет подходить к новому тренировочному лагерю и делать вид, будто не переходил в «Рэпторс» и не выигрывал с ними чемпионат, не получал приз MVP финала, не останавливал «Филадельфию», Янниса, «Голден Стэйт» без Кей Ди, а команда Леброна при этом не вышла в плей-офф.

Я должен отдать Каваю первое место прямо сейчас. Король на площадке – это Кавай», – заявил Роуз.

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