Рон Бэйкер близок к переходу в ЦСКА

Защитник Рон Бэйкер близок к переходу в . Об этом сообщает инсайдер Донатас Урбонас.

По информации инсайдера, , который также входит в сферу интересов ЦСКА, скорее всего, окажется в НБА.

Бэйкер не был выбран на драфте НБА, но в 2016 году смог пробиться в состав «Никс». В декабре 2018-го американец подписал контракт с «Вашингтоном», за который провел 4 матча и был отчислен в январе. С тех пор он оставался свободным агентом.

В 96 матчах НБА 26-летний Бэйкер набирал 3,1 очка, 1,5 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.