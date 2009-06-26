Андре Игудала: «Марк Джексон потерял тренерскую работу из-за традиционных взглядов на вопросы пола и брака»

Форвард «Уорриорз» Андре Игудала поделился своим мнением о бывшем главном тренере команды Марке Джексоне, который после увольнения из калифорнийского клуба так и не получил работу в другой команде .

По мнению Игудалы, данный факт во многом связан с тем, что взгляды Джексона на вопросы пола и брака не совпадают с современной политикой НБА. У тренера также были проблемы с президентом Риком Уэлтсом, который является геем.

«Есть один конкретный момент. Я слышал, что у Джексона и Рика Уэлтса были разные взгляды по вопросам пола, брака, того, что говорится в Библии по поводу сексуальности. Уэлтс – один из лучших руководителей, он многое сделал для Звездного уикенда, считай, придумал его, он член Зала славы в своей сфере. Он считается одним из лучших руководителей в спорте – и он гей. В этом смысле возникали конфликтные ситуации», – рассказал Игудала.