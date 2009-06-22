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Sports.ru NBA

    231-сантиметровый новичок Тако Фалл подпишется с «Бостоном»

    Теги Бостон НБА Тако Фалл Баскетбол

    Центровой Тако Фалл договорился о подписании соглашения с «Селтикс». Как пишет инсайдер ESPN Джонатан Гивони, это будет так называемый контракт типа «Exhibit 10», который дает игроку возможность выступать за филиал клуба в G-лиге и может быть преобразован в двусторонний контракт.

    Фалл может стать самым высоким игроком в истории НБА (вместе с Манутом Болом и Георге Мурешаном), его рост составляет 231 сантиметр.

    Фалла не выбрали на драфте-2019.

    На драфте НБА будет не только Зайон, но и грузин, сразу 10 канадцев и парень ростом 231 см

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