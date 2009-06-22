231-сантиметровый новичок Тако Фалл подпишется с «Бостоном»

Центровой Тако Фалл договорился о подписании соглашения с «Селтикс». Как пишет инсайдер ESPN Джонатан Гивони, это будет так называемый контракт типа «Exhibit 10», который дает игроку возможность выступать за филиал клуба в G-лиге и может быть преобразован в двусторонний контракт.

Фалл может стать самым высоким игроком в истории (вместе с Манутом Болом и Георге Мурешаном), его рост составляет 231 сантиметр.

Фалла не выбрали на драфте-2019.

На драфте НБА будет не только Зайон, но и грузин, сразу 10 канадцев и парень ростом 231 см