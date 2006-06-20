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    В «Космическом джеме 2» снимутся Энтони Дэвис, Дэмиан Лиллард, Клэй Томпсон и Дайана Таурази

    Теги Леброн Джеймс НБА Дайана Таурази Клэй Томпсон Энтони Дэвис Дэмиан Лиллард Ннека Огвумике Баскетбол

    Как сообщает The Athletic, в актерский состав фильма «Космический джем 2», помимо звезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, войдут Энтони Дэвис («Лейкерс»), Дэмиан Лиллард («Портленд») и Клэй Томпсон («Голден Стэйт»).

    Также в фильме снимутся баскетболистки Дайана Таурази («Финикс») и сестры Ннека и Чини Огвумике (обе – «Лос-Анджелес»).

    Съемки «Космического джема 2» начнутся летом этого года. Леброн Джеймс сыграет главную роль в продолжении знаменитой комедии, которая вышла в 1996 году и в которой снимался Майкл Джордан. Продюсером фильма стал Райан Куглер, известный по фильму «Черная пантера», а режиссером – Теренс Нэнс.

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