Разыгрывающий «Шарлотт» Кемба Уокер будет главной целью «Лейкерс» на рынке свободных агентов, сообщает The New York Times.
Ранее стало известно, что «Лейкерс» и «Новый Орлеан» договорились об обмене центрового Энтони Дэвиса в лос-анджелесскую команду на форварда Брэндона Ингрэма, защитников Лонзо Болла и Джоша Харта, а также три будущих пика первого раунда, включая 4-й выбор на предстоящем драфте.
Уокер провел за «Хорнетс» все восемь сезонов своей карьеры. Разыгрывающий участвовал в трех последних Матчах всех звезд и дважды выводил свою команду в плей-офф, где она проигрывала в первом раунде.