Кемба Уокер будет главной целью «Лейкерс» на рынке свободных агентов

Разыгрывающий «Шарлотт» Кемба Уокер будет главной целью на рынке свободных агентов, сообщает The New York Times.

Ранее стало известно, что «Лейкерс» и «Новый Орлеан» договорились об обмене центрового в лос-анджелесскую команду на форварда Брэндона Ингрэма, защитников Лонзо Болла и Джоша Харта, а также три будущих пика первого раунда, включая 4-й выбор на предстоящем драфте.

Уокер провел за «Хорнетс» все восемь сезонов своей карьеры. Разыгрывающий участвовал в трех последних Матчах всех звезд и дважды выводил свою команду в плей-офф, где она проигрывала в первом раунде.