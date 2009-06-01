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Sports.ru NBA

    Менеджер НБА: «Крис Пол уже не тот игрок, что раньше. Его обмен – облегчение платежной ведомости»

    Теги Хьюстон Крис Пол НБА Баскетбол

    Неназванный управленец НБА поделился мнением по поводу намерения «Рокетс» обменять Криса Пола.

    «Этот шаг стоит рассматривать как облегчение платежной ведомости. Возможно, удастся получить взамен достойного игрока и пик. Но по большей части это стало бы списанием контракта с платежной ведомости на три ближайших года. Крису не удается избегать травм. Он уже не тот игрок, что раньше. Трудно представить, что он возвращается на прежний уровень.

    «Хьюстону» стоит радоваться, если удастся отправить Пола куда-то и переложить бремя его контракта на кого-то другого. Но в такой сделке тебе все равно придется принять плохой контракт», – заявил менеджер.

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