Менеджер НБА: «Крис Пол уже не тот игрок, что раньше. Его обмен – облегчение платежной ведомости»

Неназванный управленец поделился мнением по поводу намерения «Рокетс» обменять .

«Этот шаг стоит рассматривать как облегчение платежной ведомости. Возможно, удастся получить взамен достойного игрока и пик. Но по большей части это стало бы списанием контракта с платежной ведомости на три ближайших года. Крису не удается избегать травм. Он уже не тот игрок, что раньше. Трудно представить, что он возвращается на прежний уровень.

стоит радоваться, если удастся отправить Пола куда-то и переложить бремя его контракта на кого-то другого. Но в такой сделке тебе все равно придется принять плохой контракт», – заявил менеджер.

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