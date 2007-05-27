Шарунас Марчюленис избран в Европарламент

Легендарный литовский баскетболист Шарунас Марчюленис прошел на выборах в Европарламент и получил одно из 11 мест от Литвы, сообщает Eurohoops.
На выборах в ЕП участвовали в общей сложности 16 списков кандидатов, которые претендовали на 11 мест в европейском законодательном органе.
Марчюленис баллотировался от «Союза крестьян и зеленых Литвы» и набрал 32 591 голос.
54-летний Марчюленис является одним из самых талантливых игроков в истории литовского баскетбола.
В 1988 году в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом, после чего уехал играть в НБА, где выступал вплоть до 1997 года.
В 2014 году Марчюленис попал в Зал славы в американском Спрингфилде.