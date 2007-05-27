Наверх
Реклама 18+
Sports.ru NBA
    Реклама 18+

    Шарунас Марчюленис избран в Европарламент

    Теги сборная Литвы НБА Шарунас Марчюленис политика Баскетбол

    Легендарный литовский баскетболист Шарунас Марчюленис прошел на выборах в Европарламент и получил одно из 11 мест от Литвы, сообщает Eurohoops.

    На выборах в ЕП участвовали в общей сложности 16 списков кандидатов, которые претендовали на 11 мест в европейском законодательном органе.

    Марчюленис баллотировался от «Союза крестьян и зеленых Литвы» и набрал 32 591 голос.

    54-летний Марчюленис является одним из самых талантливых игроков в истории литовского баскетбола.

    В 1988 году в составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом, после чего уехал играть в НБА, где выступал вплоть до 1997 года.

    В 2014 году Марчюленис попал в Зал славы в американском Спрингфилде.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться