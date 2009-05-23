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    Карри, Харден, Джордж, Адетокумбо и Йокич – в 1-й символической пятерке НБА

    Теги Леброн Джеймс НБА Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Блэйк Гриффин Стефен Карри Джеймс Харден Пол Джордж Кайри Ирвинг Кемба Уокер Кавай Ленард Дэмиан Лиллард Руди Гобер Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

    НБА назвала составы символических пятерок сезона-2018/19.

    Первая символическая пятерка

    Стефен Карри («Голден Стэйт»), Джеймс Харден («Рокетс»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Никола Йокич («Денвер»), Пол Джордж («Оклахома-Сити»)

    Вторая символическая пятерка

    Дэмиан Лиллард («Портленд»), Кайри Ирвинг («Бостон»), Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»), Кавай Ленард («Торонто»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

    Третья символическая пятерка

    Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»), Кемба Уокер («Шарлотт»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Блэйк Гриффин («Детройт»), Руди Гобер («Юта»).

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