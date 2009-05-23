Карри, Харден, Джордж, Адетокумбо и Йокич – в 1-й символической пятерке НБА

НБА назвала составы символических пятерок сезона-2018/19.
Первая символическая пятерка
Стефен Карри («Голден Стэйт»), Джеймс Харден («Рокетс»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Никола Йокич («Денвер»), Пол Джордж («Оклахома-Сити»)
Вторая символическая пятерка
Дэмиан Лиллард («Портленд»), Кайри Ирвинг («Бостон»), Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»), Кавай Ленард («Торонто»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)
Третья символическая пятерка
Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»), Кемба Уокер («Шарлотт»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Блэйк Гриффин («Детройт»), Руди Гобер («Юта»).
The 2018-19 All-NBA Teams pic.twitter.com/EiPVrOV3PB— The Crossover (@TheCrossover) 23 мая 2019 г.